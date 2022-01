Juventus, Nedved scatenato: pronto lo scambio di difensori con la Francia (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus vuole chiudere il mercato invernale con un clamoroso scambio; l’obiettivo è rinforzare, ancora di più, la rosa di Allegri. Fuori Rugani dentro Botman? La Juventus ci prova anche se il tempo è veramente poco. Il mercato chiude alle venti ma la società bianconera sta intensificando i contatti con il Lille per il buon esito della trattativa. LapresseUn mercato da dieci e non è ancora finito; la Juventus vuole regalarsi la lode e rinforzare, anche dal punto di vista difensivo, la rosa a disposizione di Allegri. La società bianconera, protagonista indiscussa di questi ultimi giorni, sta provando a concretizzare un clamoroso scambio. Diletta Leotta come Venere: panorama mozzafiato, l’occhio va proprio lì Protagonisti Rugani e Botman con il Lille che non vorrebbe perdere il giovane difensore ma il ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lavuole chiudere il mercato invernale con un clamoroso; l’obiettivo è rinforzare, ancora di più, la rosa di Allegri. Fuori Rugani dentro Botman? Laci prova anche se il tempo è veramente poco. Il mercato chiude alle venti ma la società bianconera sta intensificando i contatti con il Lille per il buon esito della trattativa. LapresseUn mercato da dieci e non è ancora finito; lavuole regalarsi la lode e rinforzare, anche dal punto di vista difensivo, la rosa a disposizione di Allegri. La società bianconera, protagonista indiscussa di questi ultimi giorni, sta provando a concretizzare un clamoroso. Diletta Leotta come Venere: panorama mozzafiato, l’occhio va proprio lì Protagonisti Rugani e Botman con il Lille che non vorrebbe perdere il giovane difensore ma il ...

