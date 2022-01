Juventus, Gatti è arrivato al J Medical: visite mediche iniziate – VIDEO (Di lunedì 31 gennaio 2022) Federico Gatti è arrivato al J Medical per svolgere le visite mediche con la Juventus visite mediche anche per Federico #Gatti, in arrivo dal Frosinone. Il difensore è arrivato al J Medical ?? #Juventus pic.twitter.com/MeCTMDijWS— JuventusNews24.com (@junews24com) January 31, 2022 Giornata di visite mediche in casa Juventus. Dopo l’arrivo di Denis Zakaria, al J Medical è arrivato anche Federico Gatti; difensore che i bianconeri hanno prelevato dal Frosinone e che lasceranno in gialloblù fino a fine stagione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Federicoal Jper svolgere lecon laanche per Federico #, in arrivo dal Frosinone. Il difensore èal J?? #pic.twitter.com/MeCTMDijWS—News24.com (@junews24com) January 31, 2022 Giornata diin casa. Dopo l’arrivo di Denis Zakaria, al Janche Federico; difensore che i bianconeri hanno prelevato dal Frosinone e che lasceranno in gialloblù fino a fine stagione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

Advertising

romeoagresti : #Juve: #Gatti è arrivato al J|M per sottoporsi alle visite mediche: resterà in prestito al Frosinone fino al termin… - romeoagresti : La #Juventus piomba su #Gatti del #Frosinone, cercato da diverse squadre: i bianconeri ci provano concretamente ??????@GoalItalia - romeoagresti : Conferme totali: #Gatti alla #Juventus, resterà in prestito al Frosinone fino al termine della stagione // Confirme… - ciromagliulo26 : RT @romeoagresti: #Juve: #Gatti è arrivato al J|M per sottoporsi alle visite mediche: resterà in prestito al Frosinone fino al termine dell… - PIRLO_simasima : RT @romeoagresti: #Juve: #Gatti è arrivato al J|M per sottoporsi alle visite mediche: resterà in prestito al Frosinone fino al termine dell… -