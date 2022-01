Juventus, Federico Gatti è al JMedical per le visite mediche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo Zakaria, al J Medical per le visite mediche è arrivato anche il difensore Federico Gatti, ultimo colpo di mercato della società bianconera. Il nuovo acquisto della Juventus sosterrà i test di rito prima della firma sul contratto. Sul classe 1998 c’era anche il Torino, ma il club bianconero ha vinto questo derby della Mole sul mercato ed è riuscito a soffiare il giocatore a Cairo. Gatti chiuderà la stagione al club ciociaro, in serie B, per poi cominciare l’avventura alla Juve la prossima estate. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo Zakaria, al J Medical per leè arrivato anche il difensore, ultimo colpo di mercato della società bianconera. Il nuovo acquisto dellasosterrà i test di rito prima della firma sul contratto. Sul classe 1998 c’era anche il Torino, ma il club bianconero ha vinto questo derby della Mole sul mercato ed è riuscito a soffiare il giocatore a Cairo.chiuderà la stagione al club ciociaro, in serie B, per poi cominciare l’avventura alla Juve la prossima estate. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS È FATTA PER FEDERICO GATTI Il difensore resterà a Frosinone fino a giugno #SkySport… - marcoconterio : ?????? Confermato il sorpasso della #Juventus sul #Torino per Federico Gatti del #Frosinone. Juve pronta a lasciarlo… - GoalItalia : Nella corsa a Federico Gatti c'è anche la Juventus: tentativo concreto di 'Madama' ?? [??@romeoagresti] - robydeluca91 : Federico #Gatti al J Medical per le visite con la #Juventus. Resterà al #Frosinone fino al termine della stagione… - RaffaeleAmato14 : RT @GiokerMusso: ?? #Juventus - Oltre a #Zakaria, visite mediche anche per Federico #Gatti al J-Medical: il difensore finirà la stagione al… -