Juventus, ecco l’offerta per Romagnoli: contratto da superstar (Di lunedì 31 gennaio 2022) Centrocampo e attacco sono stati sistemati; ora la Juventus deve pensare alla difesa e ha ben chiaro l’obiettivo per la prossima estate. La Juventus, dopo essersi rinforzata in maniera piuttosto consistente in questa sessione invernale, deve pensare al futuro e ad un mercato, quello estivo, che deve portare a Torino un centrale difensivo. LapresseLa prossima stagione Chiellini e Bonucci avranno un anno in più mentre de Ligt sembra destinato al Barcellona o alla Premier League con United e Chelsea fortemente interessate al giocatore. Le parole di Raiola “Il ragazzo è pronto ad un nuovo step” lasciano spazio a poche interpretazioni, l’olandese a fine anno quasi sicuramente saluterà Torino e la Serie A. Elisabetta Gregoraci nella natura: forme perfette e sguardo malandrino La società bianconera non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata e sta ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 31 gennaio 2022) Centrocampo e attacco sono stati sistemati; ora ladeve pensare alla difesa e ha ben chiaro l’obiettivo per la prossima estate. La, dopo essersi rinforzata in maniera piuttosto consistente in questa sessione invernale, deve pensare al futuro e ad un mercato, quello estivo, che deve portare a Torino un centrale difensivo. LapresseLa prossima stagione Chiellini e Bonucci avranno un anno in più mentre de Ligt sembra destinato al Barcellona o alla Premier League con United e Chelsea fortemente interessate al giocatore. Le parole di Raiola “Il ragazzo è pronto ad un nuovo step” lasciano spazio a poche interpretazioni, l’olandese a fine anno quasi sicuramente saluterà Torino e la Serie A. Elisabetta Gregoraci nella natura: forme perfette e sguardo malandrino La società bianconera non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata e sta ...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Ecco l'annuncio: #Zakaria è della Juventus ?? - tvdellosport : ?? #Juventus, ecco #Zakaria. Il giocatore da qualche minuto è arrivato al J-Medical per svolgere le visite mediche e… - forumJuventus : CdS: 'Juventus, ecco come Zakaria cambia il centrocampo. Lo svizzero sarà la diga davanti alla difesa' --->… - MomentiCalcio : L’Inter risponde alla Juventus: trovato l’accordo con l’attaccante per giugno. Ecco i dettagli - ilgiornale : Il 5 gennaio scorso Allegri disse che non ci sarebbero stati movimenti di mercato in casa Juventus e invece non è s… -