Juventus | Bentancur lascia Torino | ufficiale il passaggio al Tottenham

(Di lunedì 31 gennaio 2022)il trasferimento del centrocampista: il comunicatodellaAttraverso un comunicato, laha reso noto il trasferimento di Rodrigoal. Di seguito tutte le cifre e i dettagli dell’operazione con gli Spurs. COMUNICATO – «Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la societàHotspur per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore RodrigoColmán a fronte di un corrispettivo di € 19 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 6 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi ...

Dopo la cessione di Bruno Guimaraes al Newcastle, ed incassata la delusione per il mancato arrivo di Rodrigodalla, approdato invece al Tottenham, l' Olympique Lione ha concluso due importanti colpi per il reparto di centrocampo. Nella seconda parte della stagione 2021 - 2022, infatti, il ...... ennesimo acquisto invernale della. Il talento rimarrà però in prestito al Frosinone fino a fine stagione.10.25 - ESCLUSIVO CM. IT -ha già firmato il contratto con il Tottenham9.Doppio colpo Tottenham in casa Juventus: Bentancur è il nuovo mediano di Conte. vedi letture. Non solo Dejan Kulusevski: pesca grande di Fabio Paratici dai giocatori del suo passato, sarà un ...vedi letture. Dopo Vlahovic, il mercato della Juventus ha consegnato ad Allegri un altro peso massimo, ovvero Denis Zakaria. (TUTTO mercato WEB) Lo sbarco di Zakaria, definito il giovane difensore ...