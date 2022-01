Juve: Zakaria al JMedical per le visite mediche (Di lunedì 31 gennaio 2022) Test fisici al J Medical per Dennis Zakaria. Il nuovo acquisto della Juventus, atterrato ieri sera all'aeroporto di Torino Caselle, è arrivato al centro medico qualche minuto dopo le 9.30, accolto da ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Test fisici al J Medical per Dennis. Il nuovo acquisto dellantus, atterrato ieri sera all'aeroporto di Torino Caselle, è arrivato al centro medico qualche minuto dopo le 9.30, accolto da ...

