Juve Stabia-Foggia, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su Juve Stabia-Foggia, sfida in programma oggi alle 21.00, valevole per la ventiquattresima giornata di campionato nel girone C di Serie C. Posticipo della ventiquattresima giornata di campionato nel girone C di Serie C è il match tra la Juve Stabia di Stefano Sottili, dodicesima in classifica con 27 punti, ed il Foggia di Zdenek Zeman, ottavo in graduatoria, in piena zona playoff, con 31. I gialloblù, che partono chiaramente sfavoriti quest’oggi, giungono all’appuntamento coi rossoneri da una mini striscia di due risultati utili consecutivi che li ha visti pareggiare, contro Campobasso e Fidelis Andria, le ultime due gare di campionato disputate. I satanelli, invece, dati per favoriti dalle previsioni della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 21.00, valevole per la ventiquattresima giornata di campionato nel girone C diC. Posticipo della ventiquattresima giornata di campionato nel girone C diC è il match tra ladi Stefano Sottili, dodicesima in classifica con 27 punti, ed ildi Zdenek Zeman, ottavo in graduatoria, in piena zona playoff, con 31. I gialloblù, che partono chiaramente sfavoriti quest’oggi, giungono all’appuntamento coi rossoneri da una mini striscia di due risultati utili consecutivi che li ha visti pareggiare, contro Campobasso e Fidelis Andria, le ultime due gare di campionato disputate. I satanelli, invece, dati per favoriti dalle previsioni della ...

Advertising

zazoomblog : Dove vedere Juve Stabia-Foggia streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Antenna Sud? Serie C - #vedere #Stabia-Foggi… - MercoglianoNews : Parte la prevendita per la gara tra Avellino e Juve Stabia - - ottopagine : Avellino - Juve Stabia, via alla prevendita: costi e dettagli #Avellino - usavellino1912_ : ? - NEXT MATCH - ? Avellino ?? Juve Stabia ?? Stadio Partenio Lombardi ?? Avellino (AV) ?? Giovedì 3 Febbraio 2022 ? 18… - ilveggente_it : ?? #SERIEC #GIRONEC #JuveStabia Vs #Foggia è una partita valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Ser… -