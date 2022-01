Jessica Selassie, sta male? Ecco perché mangia quasi sempre da sola (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’esperienza di Jessica Selassie al GF Vip ha mostrato tanto di lei. Anche qualcosa che la tormenta da tempo. Ecco di cosa si tratta. Alfonso Signorini ha puntato molto sulle sorelle Selassie e, alla fine, ha avuto ragione. Le tre sorelle: Lulù, Jessica e Clarissa hanno lasciato in maniera importante la loro impronta. Nonostante Clarissa sia stata eliminata da un po’, le altre due sono andate avanti e hanno riscosso sempre più successo. Fonte Screen MediasetJessica e Lulù si sono dimostrate davvero molto adeguate a questo ambiente. Di Lulù ha stupito sia la dolcezza ma anche un carattere deciso che non le manda a dire. In alcuni casi, esagerando. La relazione con Manuel Bortuzzo ha fatto sognare tantissime persone. Per questo motivo, con ogni ... Leggi su chenews (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’esperienza dial GF Vip ha mostrato tanto di lei. Anche qualcosa che la tormenta da tempo.di cosa si tratta. Alfonso Signorini ha puntato molto sulle sorellee, alla fine, ha avuto ragione. Le tre sorelle: Lulù,e Clarissa hanno lasciato in maniera importante la loro impronta. Nonostante Clarissa sia stata eliminata da un po’, le altre due sono andate avanti e hanno riscossopiù successo. Fonte Screen Mediasete Lulù si sono dimostrate davvero molto adeguate a questo ambiente. Di Lulù ha stupito sia la dolcezza ma anche un carattere deciso che non le manda a dire. In alcuni casi, esagerando. La relazione con Manuel Bortuzzo ha fatto sognare tantissime persone. Per questo motivo, con ogni ...

Advertising

QueenJessgfvip : RT @Luic3lys: ????Jessica Hailé Selassié???? Nata dal GF Khaleesi di Cinecittà La non bruciata Madre dei Jerù Jennifer Distruttrice di copion… - zazoomblog : Jessica Selassié senza freni si infila nel letto di Barù - #Jessica #Selassié #senza #freni - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Sophie Codegoni dalla parte di Soleil Sorge: 'Miriana Trevisan esagera' - Alessan16938948 : RT @Luic3lys: ????Jessica Hailé Selassié???? Nata dal GF Khaleesi di Cinecittà La non bruciata Madre dei Jerù Jennifer Distruttrice di copion… - infoitcultura : 'Non mi faccio prendere per il cu**o!': Jessica Selassié esplode, la principessa si ribella -