Jessica Selassié senza freni, si infila nel letto di Barù (Di lunedì 31 gennaio 2022) Jessica Selassié non è una persona che si arrende senza lottare. La principessa etiope ha incassato il due di picche di Barù, che continua a definirla una semplice amica, ma non può negare che il gieffino continui a flirtare con lei in modo sfacciato. Complice Soleil Sorge, Jessica si infila nel letto di Barù e la reazione è del tutto inaspettata. Grande Fratello Vip, Jessica sorprende Barù Da diverse settimane si parla della nascente complicità tra Jessica Selassié e Barù. I due gieffini sono apparsi molto vicini, tra sguardi languidi e battute a doppio senso, i fan del Grande Fratello Vip hanno iniziato a pensare che tra i due concorrenti potesse nascere un qualcosa di romantico. Illusione, tuttavia, ...

