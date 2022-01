Jesi: bimbo di otto anni accusato di bullismo e isolato per protesta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono tornati questa mattina tra i banchi gli alunni di una classe della scuola primaria del comprensivo “San Francesco” di Jesi. Gli studenti, una quindicina in totale, hanno proclamato due giorni di sciopero. Il motivo della protesta è una «situazione ingestibile» che si è protratta oramai da diverso tempo e che riguarda episodi di bullismo. “Le abbiamo provate tutte – hanno spiegato i genitori – bambini e bambine non possono andare a scuola impauriti e noi non possiamo riportarli a casa malmenati. Ci sono stati un dente rotto a un compagno, pugni in testa a una bimba, l’amuchina negli occhi ad un’altra. E poi anche un naso gonfio. Mandereste i vostri figli a scuola se sapeste che potrebbero essere picchiati?“. E ancora: “Quanto accaduto era prevedibile ed ... Leggi su zon (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono tornati questa mattina tra i banchi gli alunni di una classe della scuola primaria del comprensivo “San Francesco” di. Gli studenti, una quindicina in totale, hanno proclamato due giorni di sciopero. Il motivo dellaè una «situazione ingestibile» che si è protratta oramai da diverso tempo e che riguarda episodi di. “Le abbiamo provate tutte – hanno spiegato i genitori – bambini e bambine non possono andare a scuola impauriti e noi non possiamo riportarli a casa malmenati. Ci sono stati un dente ra un compagno, pugni in testa a una bimba, l’amuchina negli occhi ad un’altra. E poi anche un naso gonfio. Mandereste i vostri figli a scuola se sapeste che potrebbero essere picchiati?“. E ancora: “Quanto accaduto era prevedibile ed ...

