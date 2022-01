Iva Zanicchi: “Se vinco Sanremo, vado a Domenica In in costume da bagno” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un grande ritorno quello di Iva Zanicchi a Sanremo dopo ben tredici anni. L’Aquila di Ligonchio fa parte dei big, in gara con il brano Voglio amarti, che precede l’uscita dell’album omonimo. Intervenuta in collegamento a Storie Italiane, la trasmissione quotidiana di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, la Zanicchi ha fatto un annuncio sorprendente tra il serio e il faceto dopo il commento di Davide Desario, il direttore di Leggo. “Posso dire una cosa? Io ho sentito che Iva Zanicchi avrebbe voluto vestirsi con una minigonna che però, su suggerimento della figlia, hanno deciso di non mettere. Però facciamo così. Se per caso Iva Zanicchi vince il Festival di Sanremo e quindi andrà a rappresentare l’Italia in Europa, a quel punto la mettiamo la minigonna“. “Se vinco ... Leggi su zon (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un grande ritorno quello di Ivadopo ben tredici anni. L’Aquila di Ligonchio fa parte dei big, in gara con il brano Voglio amarti, che precede l’uscita dell’album omonimo. Intervenuta in collegamento a Storie Italiane, la trasmissione quotidiana di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, laha fatto un annuncio sorprendente tra il serio e il faceto dopo il commento di Davide Desario, il direttore di Leggo. “Posso dire una cosa? Io ho sentito che Ivaavrebbe voluto vestirsi con una minigonna che però, su suggerimento della figlia, hanno deciso di non mettere. Però facciamo così. Se per caso Ivavince il Festival die quindi andrà a rappresentare l’Italia in Europa, a quel punto la mettiamo la minigonna“. “Se...

