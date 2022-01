Iva Zanicchi | «Se vinco Sanremo | vado a Domenica In in costume da bagno» – Video

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Storie Italiane E’ pronta a tornare al Festival dia 13 anni di distanza dall’ultima volta e, qualora dovesse vincerlo, si presenterà il giorno successivo aIn inda. E’ questa la promessa che Ivafa in diretta a Storie Italiane. “Posso dire una cosa? Io ho sentito che Ivaavrebbe voluto vestirsi con una minigonna che però, su suggerimento della figlia, hanno deciso di non mettere. Però facciamo così. Se per caso Ivavince il Festival die quindi andrà a rappresentare l’Italia in Europa, a quel punto la mettiamo la minigonna?“ ha chiesto Davide Desario, il direttore di Leggo, alla, che all’Ariston presenterà il brano VoglioaAmarti. La cantante ha così ...

, in gara al Festival di Sanremo 2022, è intervenuta in collegamento audiovisivo e in qualità di ospite speciale nel corso della diretta di 'Storie Italiane', trasmissione di Rai Uno ..."Milva mi è stata vicina quando avevo il Covid"/ "A Sanremo la omaggerò" FESTIVAL DI SANREMO 2022, WILMA GOICH: 'INVIDIO UN PO' I PROTAGONISTI, SOGNO DI TORNARE SU QUEL PALCO E NON È ...Ornella Vanoni è stata ospite a Verissimo durante la puntata andata in onda ieri 30 gennaio. Con la consueta ironia ha intrattenuto il grande pubblico di Canale 5 e presentato 'Senza fine', il docufil ...Questa edizione del Festival di Sanremo ha tra le tante attrattive il ritorno di due icone della musica italiana come concorrenti ...