Iva Zanicchi parla del brano che presenterà al festival di Sanremo e del rapporto con il suo compagno

(Di lunedì 31 gennaio 2022) In attesa dell’inizio del tanto attesodidi quest’anno, Ivaha rilasciato alcune anticipazioni sulcheed hato delcon il suoFausto Pinna. Ilcon l’età e con ilIn un’intervista rilasciata a il Corriere della sera, Ivaha dichiarato di vivere ancora una forte relazione con il suo partner, nonostante gli anni passati. Iva, oggi 82enne, è infatti legata da 36 anni con il suo, Fausto Pinna. Ha quindito dell’affetto che si costruisce in una coppia con il passare del tempo e di come i due mantengano ancora una vita sentimentale ...

Da Gianni Morandi a, passando per Massimo Ranieri. Come dire, un colpo al cerchio ed uno alla botte. Per l'occasione è stata richiamata anche Rettore insieme a... Ditonellapiaga, volto ...Fanalino di coda(' Voglio amarti '), ferma a 75, preceduta da Highsnob & Hu (' Abbi cura di te ') e Ana Mena (' Duecentomila ore ') con 50. Di seguito le quote complete aggiornate a ...Iva Zanicchi, accompagnata dal bolognese Celso Valli e Giovanni Truppi, il cantautore outsider . E due superospiti: Laura Pausini e Cesare Cremonini ...Amadeus trema: l’attore aveva augurato bassi ascolti a chi fosse venuto dopo. “Lui si presenta la prima sera e poi se ne va perché sa che non arrivo a giovedì” ...