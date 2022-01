Iva Zanicchi in costume a 82 anni. "Ve le faccio vedere": roba clamorosa a Storie Italiane, a poche ore da Sanremo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Iva Zanicchi è piena di entusiasmo per il suo grande ritorno al Festival di Sanremo. A 82 anni, la cantante è tra i concorrenti più attesi di questa 72esima edizione, dove rappresenterà la quota “over” insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi: la Zanicchi spera di ripercorrere le orme di Orietta Berti, che dopo aver partecipato al Festival dello scorso anno sta vivendo una seconda giovinezza. Intervenuta in collegamento a Storie Italiane, la trasmissione quotidiana di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, la Zanicchi ha fatto un annuncio sorprendente tra il serio e il faceto: “Se vinco Sanremo l'indomani vado a Domenica In con il costume da bagno, così faccio vedere le gambe ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ivaè piena di entusiasmo per il suo grande ritorno al Festival di. A 82, la cantante è tra i concorrenti più attesi di questa 72esima edizione, dove rappresenterà la quota “over” insieme a Massimo Ranieri e GiMorandi: laspera di ripercorrere le orme di Orietta Berti, che dopo aver partecipato al Festival dello scorso anno sta vivendo una seconda giovinezza. Intervenuta in collegamento a, la trasmissione quotidiana di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, laha fatto un annuncio sorprendente tra il serio e il faceto: “Se vincol'indomani vado a Domenica In con ilda bagno, cosìle gambe ...

