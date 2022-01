Italia sotto choc, il tecnico della Nazionale è appena venuto a mancare (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, a seguito della scomparsa del commissario tecnico della Nazionale. Il coach si è spento all’età di 60 anni dopo aver realizzato il sogno a cinque cerchi, inseguito per tutta la carriera. Lo scorso 6 agosto, sulle tappetine di Tokyo, il suo allievo Luigi Busà ha conquistato una storica medaglia d’oro, nel kumite, dopo il debutto olimpico della disciplina del karate, nella patria di questa specialità così antica e prestigiosa. #FOTO A FINE ARTICOLO La carriera, dapprima da atleta poi da coach, è stata costellata da una serie ragguardevole di successi. Ne mancava uno all’attivo che non ha potuto conseguire come atleta anche se, come aveva tenuto a specificare nel corso dell’intervista, rilasciata alla nostra redazione. “Le World Games ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, a seguitoscomparsa del commissario. Il coach si è spento all’età di 60 anni dopo aver realizzato il sogno a cinque cerchi, inseguito per tutta la carriera. Lo scorso 6 agosto, sulle tappetine di Tokyo, il suo allievo Luigi Busà ha conquistato una storica medaglia d’oro, nel kumite, dopo il debutto olimpicodisciplina del karate, nella patria di questa specialità così antica e prestigiosa. #FOTO A FINE ARTICOLO La carriera, dapprima da atleta poi da coach, è stata costellata da una serie ragguardevole di successi. Ne mancava uno all’attivo che non ha potuto conseguire come atleta anche se, come aveva tenuto a specificare nel corso dell’intervista, rilasciata alla nostra redazione. “Le World Games ...

