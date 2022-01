Ita, approvato il nuovo piano industriale. Rese pubbliche le condizioni Ue: “La compagnia deve trovare un partner europeo” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Consiglio di amministrazione di Ita Airways, presieduto da Alfredo Altavilla, ha approvato oggi il nuovo piano industriale della società. Durante la riunione consiglio ha “altresì discusso il conferimento dell’incarico di advisor legale e advisor finanziario per l’operazione relativa alla futura alleanza strategica, il tutto in coerenza con le politiche di acquisto approvate dalla società”. Sul conferimento dell’incarico, si legge nella nota della società, i “dettagli verranno forniti quando la procedura formale di assegnazione sarà finalizzata”. E’ stato spostato invece al prossimo cda il tema relativo alla politica di remunerazione dei manager dell’azienda. La scorsa settimana il gruppo dei trasporti navali Msc, di proprietà della famiglia Aponte, ha pResentato un’offerta non vincolante per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Consiglio di amministrazione di Ita Airways, presieduto da Alfredo Altavilla, haoggi ildella società. Durante la riunione consiglio ha “altresì discusso il conferimento dell’incarico di advisor legale e advisor finanziario per l’operazione relativa alla futura alleanza strategica, il tutto in coerenza con le politiche di acquisto approvate dalla società”. Sul conferimento dell’incarico, si legge nella nota della società, i “dettagli verranno forniti quando la procedura formale di assegnazione sarà finalizzata”. E’ stato spostato invece al prossimo cda il tema relativo alla politica di remunerazione dei manager dell’azienda. La scorsa settimana il gruppo dei trasporti navali Msc, di proprietà della famiglia Aponte, ha pntato un’offerta non vincolante per ...

