Ismaele C | lo studente manganellato a Roma | «Ministri | spiegatemi perché la polizia mi ha pestato»

(Di lunedì 31 gennaio 2022) «Domenica sono stato colpito alla testa da una manganellata durante una manifestazione per la morte di Lorenzo Parelli, io e altri 3 ragazzi abbiamo riportato ferite suturate con dei punti». La testimonianza arriva daC. un giovane che ha partecipato a una delle ultime manifestazionische, contro l’alternanza scuola-lavoro che ha portato alla morte il 18enne di Udine. «Sempre domenica al Pantheon laha caricato gli studenti con una violenza inaudita e senza un valido motivo. A Torino, durante altre manifestazionische, venerdì scorso, ci sono stati 20 feriti tra cui due gravi», ha detto in un commento rilasciato da La Stampa. January 28, 2022 Da Torino a Napoli, venerdì scorso, 29 gennaio, quelle che dovevano essere proteste pacifiche, si sono trasformate ben presto in scontri ...

Il Fatto Quotidiano

... alla quale va chiesto conto e ragione della condotta muscolare delle forze dell'ordine in dinamiche di piazza di solito gestite nella totale tranquillità e calma", spiega. E poi aggiunge: "...E il movimento "La Lupa", al quale aderisce loCalaciura Errante ferito negli scontri e che ha già sporto denuncia, ha organizzato un'assemblea nazionale per sabato 5 febbraio a Roma.Cariche degli agenti contro i cortei di protesta per la morte del diciottenne Lorenzo Parrelli. A Roma ondata di punizioni decise dai presidi contro le ...Letta e Fratoianni prendono posizione: interrogazione parlamentare al governo. Le prossime manifestazioni sono già annunciate per venerdì 4 febbraio ...