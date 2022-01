Advertising

Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Inzaghi si riprende l'Inter: primo contatto con Gosens, già decisi gli 11 anti-Milan - sportli26181512 : Inzaghi si riprende l'Inter: primo contatto con Gosens, già decisi gli 11 anti-Milan: Inzaghi si riprende l'Inter:… - Gazzetta_it : Inzaghi si riprende l'Inter: primo contatto con Gosens, già decisi gli 11 anti-Milan - mariottismo : @emmeesse28 Se si riprende bene dell’infortunio secondo me sarà tanta tanta roba nel gioco di Inzaghi - alzheimer_dr : @_rue126_ Se questo si riprende bene dall'infortunio l'anno prossimo tra sua cattiveria e culo di Inzaghi fa 45g/a -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi riprende

TATTICA E DETTAGLI ? Oggiha dato il via a cinque giorni di allenamenti specifici senza eccedere troppo con i carichi di lavoro. Parte della seduta pomeridiana è stata dedicata ad aspetti ...Dopo la domenica di riposoil lavoro dei giocatori nerazzurri in vista del derby di sabato. L'allenamento sarà diretto da Mister Simone, che è risultato negativo dal covid, dopo che ...Il tecnico nerazzurro è tornato ad Appiano dopo aver superato il Covid. Breve colloquio con il tedesco appena arrivato dall’Atalanta, poi subito al lavoro per preparare il derby ...Inzaghi allena i nerazzurri in vista del Milan. In attesa dei sudamericani Caicedo è pronto per la convocazione. Bella iniziativa delle tifoserie milanesi.