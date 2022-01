“Investire in lavoro, sanità e istruzione”: il discorso del Papa all’Agenzia delle Entrate (Di lunedì 31 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Il fisco viene visto come un ’mettere le mani in tasca’ alle persone. In realtà, la tassazione è segno di legalità e giustizia”. A dirlo è Papa Francesco, ricevendo in udienza, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano, una delegazione dell’Agenzia italiana delle Entrate. La tassazione, avverte il Pontefice, “deve favorire la redistribuzione delle ricchezze, tutelando la dignità dei poveri e degli ultimi, che rischiano sempre di finire schiacciati dai potenti. Il fisco, quando è giusto, è in funzione del bene comune”. Da qui il monito: “Lavoriamo perché cresca la cultura del bene comune, perché si prenda sul serio la destinazione universale dei beni, che la dottrina sociale della Chiesa continua a insegnare anche oggi, ereditandola dalla Scrittura e dai Padri della ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 31 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Il fisco viene visto come un ’mettere le mani in tasca’ alle persone. In realtà, la tassazione è segno di legalità e giustizia”. A dirlo èFrancesco, ricevendo in udienza, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano, una delegazione dell’Agenzia italiana. La tassazione, avverte il Pontefice, “deve favorire la redistribuzionericchezze, tutelando la dignità dei poveri e degli ultimi, che rischiano sempre di finire schiacciati dai potenti. Il fisco, quando è giusto, è in funzione del bene comune”. Da qui il monito: “Lavoriamo perché cresca la cultura del bene comune, perché si prenda sul serio la destinazione universale dei beni, che la dottrina sociale della Chiesa continua a insegnare anche oggi, ereditandola dalla Scrittura e dai Padri della ...

Advertising

thundergame11 : RT @Andrea496594862: @CristianTotaro2 Egr Min @AndreaOrlandosp come possiamo parlare di diritto al lavoro se, ancora oggi, non poniamo un f… - Jew18366178 : RT @LDRaimondo: ??? '#LavoroAgile: settore #TLC apripista. Abbiamo affrontato lo #smartworking ascoltando le #persone e puntando su flessibi… - asstel_it : RT @LDRaimondo: ??? '#LavoroAgile: settore #TLC apripista. Abbiamo affrontato lo #smartworking ascoltando le #persone e puntando su flessibi… - elisapunto : RT @LDRaimondo: ??? '#LavoroAgile: settore #TLC apripista. Abbiamo affrontato lo #smartworking ascoltando le #persone e puntando su flessibi… - StigmabaseF : In pensione anticipata prima dei 60? Basta cambiare sesso - Investire Oggi: Del resto un uomo che fa lo stesso lavo… -