Insegnante 33enne si dà fuoco davanti alla caserma dei Carabinieri: sarà trasferito a Napoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) sarà trasferito al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli il professore 33enne di Cosenza che, questa mattina, si è dato fuoco, davanti alla caserma dei Carabinieri di Rende, nel Cosentino. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Ad L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 31 gennaio 2022)al centro grandi ustionati del Cardarelli diil professoredi Cosenza che, questa mattina, si è datodeidi Rende, nel Cosentino. Al momento non si conoscono i motivi del gesto. Ad L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

n_nad1a : RT @DanieleDann1: ?? #Rende, insegnante 33enne si dà fuoco in strada: ustioni su tutto il corpo, è gravissimo. @Emergenza24 #news #Calabria… - EricrapErikrap : RT @Donato68599139: Rende (CS) davanti alla caserma dei CC un insegnante 33enne si dà fuoco. Vi rendete conto? Chi pagherà per tutto questo… - sabinadelsabina : RT @Donato68599139: @alanfriedmanit Coglione,questo sta succedendo in Italia... Che cazzo ne sai Tu,come Ti permetti a parlare di Italia e… - Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Rende, insegnante 33enne si dà fuoco in strada: ustioni su tutto il corpo, è gravissimo. @Emergenza24 #news #Calabria… - dialtritempi : RT @Donato68599139: Rende (CS) davanti alla caserma dei CC un insegnante 33enne si dà fuoco. Vi rendete conto? Chi pagherà per tutto questo… -