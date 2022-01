Infortuni | Genovesi Fillea | ' è strage | urgente legare incentivi a rispetto contratto edile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Labitalia) - “Non c'è giorno che non si continogravi e mortali nei cantieri, dove ormai si trova di tutto, dalle finte partite Iva ai cottimisti anni 50, con un far west contrattuale che premia la concorrenza sleale di imprese improvvisate e penalizza chi rispetta ildell'edilizia, le sue norme specifiche per formazione e sicurezza e i corretti orari di lavoro. Ora basta!” . E' quanto afferma Alessandro, segretario generale dellaCgil. Per“nonostante i positivi passi avanti fatti in questi mesi - dalle recenti norme contenute nel decreto fiscale sulla sicurezza nei posti di lavoro all'entrata in vigore del Durc di Congruità - continuiamo a registrare la nascita di migliaia di imprese, prive di dipendenti, improvvisate e disorganizzate che ...