Indennità Alas: cos’è, destinatari, come richiederla (Di lunedì 31 gennaio 2022) Introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad opera del Decreto “Sostegni-bis”, l’Indennità Alas erogata dall’INPS copre economicamente gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo. Disciplinato dall’articolo 16 del citato Decreto Legge 25 maggio 2021 numero 73 (convertito in Legge 23 luglio 2021 numero 106) il sussidio è calcolato in base ai contributi versati dai beneficiari al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Previa domanda online da presentare all’Istituto, Alas sarà corrisposta per gli eventi di perdita involontaria dell’occupazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2022. In parallelo, per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi dello spettacolo (potenzialmente destinatari dell’Indennità) è dovuta, a decorrere ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad opera del Decreto “Sostegni-bis”, l’erogata dall’INPS copre economicamente gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo. Disciplinato dall’articolo 16 del citato Decreto Legge 25 maggio 2021 numero 73 (convertito in Legge 23 luglio 2021 numero 106) il sussidio è calcolato in base ai contributi versati dai beneficiari al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Previa domanda online da presentare all’Istituto,sarà corrisposta per gli eventi di perdita involontaria dell’occupazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2022. In parallelo, per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi dello spettacolo (potenzialmentedell’) è dovuta, a decorrere ...

Ultime Notizie dalla rete : Indennità Alas Bonus lavoratori dello spettacolo: ALAS INPS 1.335 mensili In merito al punto tre, non risultare beneficiari del sussidio di Stato, per il riconoscimento dell'indennità ALAS, il richiedente non deve risultare intestatario del Reddito di cittadinanza. Per il ...

Spettacolo. Al via 'Alas', la nuova indennità di disoccupazione 'Alas' è la nuova indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo - Archivio . Va in scena "Alas", la nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo. La durata massima è di sei mesi, con un importo mensile massimo di 1.335 euro (l'indennità è pari al 75% del ...

