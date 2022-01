Incidenti sul lavoro, il rapporto Inail: “Morti in lieve calo, ma sono ancora oltre 1.200. Stabili gli infortuni, sono più di 555mila” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calano, ma rimangono sempre ben oltre il migliaio le denunce di Morti sul lavoro nel 2021. A rivelarlo è l’Inail pubblicando gli open data relativi alle comunicazioni ricevute nell’ultimo anno, ricordando però che i dati sono ancora fortemente influenzati dall’emergenza Covid. Stabili, invece le denunce di infortunio, 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), mentre aumentano le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 55.288 (+22,8%). Nel 2020, le denunce di infortunio raccolte dall’Istituto erano state 554.340. Ma quest’anno il numero, come detto, è salito a 555.236, 896 in più, con un aumento dello 0,2%. Entrando nello specifico, a livello nazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calano, ma rimangono sempre benil migliaio le denunce disulnel 2021. A rivelarlo è l’pubblicando gli open data relativi alle comunicazioni ricevute nell’ultimo anno, ricordando però che i datifortemente influenzati dall’emergenza Covid., invece le denunce dio, 555.236 (+0,2% rispetto allo stesso periodo del 2020), mentre aumentano le patologie di origine professionale denunciate, chestate 55.288 (+22,8%). Nel 2020, le denunce dio raccolte dall’Istituto erano state 554.340. Ma quest’anno il numero, come detto, è salito a 555.236, 896 in più, con un aumento dello 0,2%. Entrando nello specifico, a livello nazionale ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidenti sul lavoro: morto il responsabile dell'impianto di risalita di Lorica, in Calabria #ANSA - RaiNews : Aveva 57 anni. La tragedia mentre si trovava su un cestello elevatore, ha perso la vita in ospedale - QdSit : Morti sul lavoro in Italia, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail nel 2021 son… - GretaForse : @_LeChat_Noir Io da anni cerco un nome preciso nelle notizie di incidenti mortali sul tratto autostradale genovese. Vedi tu. - thundergame11 : RT @discoradioIT: Contro gli #incidenti sul lavoro 'abbiamo introdotto norme con nuovi parametri, rafforzato e ampliato le competenze dell… -