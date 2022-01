In Portogallo vince il socialista Costa. Avanza l'estrema destra

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il primo ministroAntonioha vinto le elezioni generali anticipate di domenica delcon un punteggio che gli permette di formare una maggioranza monopartitica in Parlamento, ...

Il primo ministro socialista Antonio Costa ha vinto le elezioni generali anticipate di domenica delcon un punteggio che gli permette di formare una maggioranza monopartitica in Parlamento, secondo i risultati ufficiali semi definitivi. Al termine di uno scrutinio segnato dal forte ...... che si era qualificata con un rigore battuto di tacco da Balotelli nello spareggio col, ... loun medico. Il nuovo social media manager della Lega, Donald Trump, propone nel primo ...I socialisti del primo ministro portoghese Antonio Costa hanno ottenuto la maggioranza assoluta per governare dopo aver indetto elezioni anticipate domenica che hanno visto anche enormi guadagni da pa ...Trionfo elettorale per il primo ministro socialista che ora ha la maggioranza assoluta. Male i socialdemocratici. Chega diventa terza forza ...