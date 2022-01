In giro nonostante gli arresti domiciliari: beccato 60enne del Salernitano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontefredane (Av) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 60enne della provincia di Salerno, ristretto agli arresti domiciliari nel Comune di Montefredane (AV). È accaduto nella mattinata di ieri: l’uomo, fermato alla guida della propria autovettura è stato sottoposto a controllo dai militari, impegnati in un normale servizio perlustrativo nel capoluogo irpino finalizzato alla verifica della circolazione stradale ed alla prevenzione dei reati in genere, e dall’interrogazione alla banca dati delle Forze dell’Ordine è risultato colpito dal citato provvedimento restrittivo. Condotto in Caserma, è stato dichiarato in arresto, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino che ne ha disposto il riaccompagnamento all’abitazione prevista per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontefredane (Av) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto undella provincia di Salerno, ristretto aglinel Comune di Montefredane (AV). È accaduto nella mattinata di ieri: l’uomo, fermato alla guida della propria autovettura è stato sottoposto a controllo dai militari, impegnati in un normale servizio perlustrativo nel capoluogo irpino finalizzato alla verifica della circolazione stradale ed alla prevenzione dei reati in genere, e dall’interrogazione alla banca dati delle Forze dell’Ordine è risultato colpito dal citato provvedimento restrittivo. Condotto in Caserma, è stato dichiarato in arresto, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino che ne ha disposto il riaccompagnamento all’abitazione prevista per ...

