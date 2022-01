In Germania invidiano il calciomercato italiano | «Qui è divertente come l’inverno grigio…»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Se un nuovo giocatore si presenta in questo paese per le visite mediche prima della firma del contratto, i club spesso lo trasformano in un’operazione da commando, segreta. Lo nascondono in macchina nel caso ci sia un fotografo in agguato dietro l’albero”. In, “il mercato invernale èstesso, è grigio”. Micain Italia: qui sì che ci divertiamo, secondo la Süddeutsche Zeitung. “Quando la Juventus ha organizzato la trattativa per Dusan Vlahovic, non ha dimenticato di erigere barriere per i tifosi in attesa e di creare spazio per le tv. Vlahovic è poi sceso da una limousine della fabbrica della famiglia Agnelli in abito scuro e ha firmato autografi prima di recarsi dal medico. Un acquisto da 70 milioni di euro, ma la Juve sa cosa deve al popolo e si tratta meno dei ...