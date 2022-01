In fila davanti alla procura di Massa per denunciare governo Draghi (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

teatrolafenice : Ilse Weber, era nota anche come autrice di favole per bambini. ll 6 ottobre 1944 fu messa in fila davanti alle docc… - GianandreaGorla : RT @Anna2Ary: Sono già 40.000 le denunce contro il ricatto del GP presentate in Procura, redatte secondo il modello di Marco Mori. https://… - LuanaParigi : In Germania, Berlino, quartiere Wedding. Fila davanti all'Ufficio Postale. Una più lunga dove i più assopiti si agg… - tlalnepantla44 : RT @Anna2Ary: Sono già 40.000 le denunce contro il ricatto del GP presentate in Procura, redatte secondo il modello di Marco Mori. https://… - cristinapasque : RT @GeMa7799: Lunga fila davanti alla questura di Bergamo per denunciare Draghi... -