In Belgio una neopromossa sta vincendo il campionato. Il presidente è un ex pokerista di professione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo 25 giornate, la classifica del campionato belga recita: 1) l'Union St. Gilloise con 57 punti 2) Brugge 48 3) Royal Antwerp 47 4) Anderlecht 42 Mancano dieci giornate alla fine, ma in Belgio ci sono i playoff. Accedono le prime quattro che si portano dietro la metà dei punti conquistati e danno vita a un torneo all'italiana andata e ritorno. Nulla è quindi stabilito ma al momento è nettamente in testa l'Union St. Gilloise squadra dell'area metropolitana di Bruxelles. Vecchissima gloria del calcio belga: ha vinto undici campionati, l'ultimo risale al 1935. Lo scorso anno militava in Serie B. Ha vinto il campionato e ora è la squadra favorita per diventare campione del Belgio. La sua storia è raccontata dalla Süddeutsche Zeitung. Da, 2018 il club ha un ...

