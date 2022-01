“In bagno, non sapete che ho trovato”. GF Vip: Barù, pessima scoperta. “Dentro il bidet” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ancora rivelazioni bomba al ‘GF Vip’ e il pubblico non può davvero crederci. A fare una dichiarazione destinata a creare molte polemiche è stato Barù, il quale ha vuotato il sacco su ciò che sarebbe successo in bagno. L’igiene nella Casa più spiata d’Italia è stato l’argomento più dibattuto di questa edizione, infatti in tanti sono stati accusati di essere sporchi e comunque non in grado di tenere ordinate non solo le rispettive stanze, ma anche gli altri luoghi comuni come ad esempio il bagno. Intanto, parlando di Barù, si è messo in mostra per aver criticato in modo particolare lo stesso reality. Lui e Jessica Selassié però stanno un po’ facendo sognare tutti. Che non si tratti di semplice amicizia ormai se ne sono accorti tutti. Basta dare uno sguardo ai video che stanno girando su Twitter. Jessica Selassié si ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ancora rivelazioni bomba al ‘GF Vip’ e il pubblico non può davvero crederci. A fare una dichiarazione destinata a creare molte polemiche è stato, il quale ha vuotato il sacco su ciò che sarebbe successo in. L’igiene nella Casa più spiata d’Italia è stato l’argomento più dibattuto di questa edizione, infatti in tanti sono stati accusati di essere sporchi e comunque non in grado di tenere ordinate non solo le rispettive stanze, ma anche gli altri luoghi comuni come ad esempio il. Intanto, parlando di, si è messo in mostra per aver criticato in modo particolare lo stesso reality. Lui e Jessica Selassié però stanno un po’ facendo sognare tutti. Che non si tratti di semplice amicizia ormai se ne sono accorti tutti. Basta dare uno sguardo ai video che stanno girando su Twitter. Jessica Selassié si ...

Advertising

claudiaadeluca : cosa abbiamo fatto di male noi della centrale che non abbiamo gli specchi in bagno?????? - erikasprousee : RT @LaStanzaInFondo: G: si può andare in bagno? B: no, non puoi più cagare Ahahahahahahah #jerù - misterj1995 : RT @namelessgiu: giucas: posso andare in bagno? barù: no non puoi più cagare ??? #jeru - LaStanzaInFondo : G: si può andare in bagno? B: no, non puoi più cagare Ahahahahahahah #jerù - namelessgiu : giucas: posso andare in bagno? barù: no non puoi più cagare ??? #jeru -