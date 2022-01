Il volo Venezia-Napoli atterra con 5 ore di ritardo. ItaliaRimborso: Ai passeggeri spettano 250 € (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono giunti solamente nel pomeriggio e dopo un ritardo di oltre cinque ore. È accaduto, nella giornata di ieri, con i passeggeri del volo Venezia Napoli, che dovevano partire alle 8 e che, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso.it, “può essere ripagato con una compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004. Le cause, infatti, sarebbero riconducibili alla compagnia aerea, in questo caso Ryanair con il volo FR6829, atterrato con 5 ore e 14 minuti di ritardo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono giunti solamente nel pomeriggio e dopo undi oltre cinque ore. È accaduto, nella giornata di ieri, con idel, che dovevano partire alle 8 e che, secondo quanto analizzato da.it, “può essere ripagato con una compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004. Le cause, infatti, sarebbero riconducibili alla compagnia aerea, in questo caso Ryanair con ilFR6829,to con 5 ore e 14 minuti di”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

