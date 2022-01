Il socialista Costa vince le elezioni in Portogallo: il premier ottiene la maggioranza assoluta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Antonio Costa, primo ministro socialista, ha vinto le elezioni generali anticipate di domenica del Portogallo con un punteggio che gli permette di formare una maggioranza monopartitica in Parlamento, ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022) Antonio, primo ministro, ha vinto legenerali anticipate di domenica delcon un punteggio che gli permette di formare unamonopartitica in Parlamento, ...

