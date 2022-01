Il retroscena su Mattarella al Quirinale: i 46 voti “segreti” il segnale per l’ok al bis (Di lunedì 31 gennaio 2022) C’è un momento ben preciso nella partita del Quirinale in cui si è capito che la rielezione di Sergio Mattarella poteva costituire una soluzione possibile. È successo tutto venerdì mattina, durante la votazione per Elisabetta Casellati. Nell’occasione all’allora presidente uscente sono arrivati 46 voti. Meno di quelli che aveva ricevuto il giorno prima (166). E di quelli che avrebbe ricevuto anche nel voto successivo. Ma Enrico Cuccia spiegava che le azioni a volte si contano e a volte si pesano, e questo vale anche per i voti. Come racconta oggi un retroscena su Repubblica, mentre nelle precedenti votazioni a scegliere Mattarella erano stati Grandi Elettori del centrosinistra e del M5s, nell’occasione le preferenze sono arrivate da Forza Italia, da Coraggio Italia e dal Gruppo Misto. ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) C’è un momento ben preciso nella partita delin cui si è capito che la rielezione di Sergiopoteva costituire una soluzione possibile. È successo tutto venerdì mattina, durante la votazione per Elisabetta Casellati. Nell’occasione all’allora presidente uscente sono arrivati 46. Meno di quelli che aveva ricevuto il giorno prima (166). E di quelli che avrebbe ricevuto anche nel voto successivo. Ma Enrico Cuccia spiegava che le azioni a volte si contano e a volte si pesano, e questo vale anche per i. Come racconta oggi unsu Repubblica, mentre nelle precedenti votazioni a scegliereerano stati Grandi Elettori del centrosinistra e del M5s, nell’occasione le preferenze sono arrivate da Forza Italia, da Coraggio Italia e dal Gruppo Misto. ...

