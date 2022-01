Il ragazzo che traccia il jet di Elon Musk e che ha chiesto 50mila dollari per cancellare l’account (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si chiama Jack Sweeney ed è un giovane che ha creato un sistema per tracciare alcuni jet privati, tra cui quello di Elon Musk. Un bot su Twitter dà conto di tutti gli spostamenti dell’uomo più ricco del mondo. Funziona in maniera piuttosto semplice – anche se il 19enne che lo ha realizzato ci ha messo un bel po’ di tempo per mettere a regime questo sistema -: il bot è programmato per analizzare i dati e twittare ogni volta che un aereo scelto decolla o atterra. Già perché non è soltanto l’aereo di Elon Musk al centro dell’attenzione: Sweeney ha realizzato un bot anche per quello di Bill Gates o per quello di Jeff Bezos (in totale, ne ha realizzati 15). Sicuramente l’ElonJet è il bot con più followers, avendo toccato quota 200mila nei giorni scorsi. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si chiama Jack Sweeney ed è un giovane che ha creato un sistema perre alcuni jet privati, tra cui quello di. Un bot su Twitter dà conto di tutti gli spostamenti dell’uomo più ricco del mondo. Funziona in maniera piuttosto semplice – anche se il 19enne che lo ha realizzato ci ha messo un bel po’ di tempo per mettere a regime questo sistema -: il bot è programmato per analizzare i dati e twittare ogni volta che un aereo scelto decolla o atterra. Già perché non è soltanto l’aereo dial centro dell’attenzione: Sweeney ha realizzato un bot anche per quello di Bill Gates o per quello di Jeff Bezos (in totale, ne ha realizzati 15). Sicuramente l’Jet è il bot con più followers, avendo toccato quota 200mila nei giorni scorsi. LEGGI ANCHE > ...

