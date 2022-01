Il PSG torna in campo | sfida al Nizza in Coppa di Francia

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 31 gennaio 2022) In attesa della ripresa deli campionato dopo la sosta per le nazionali, il PSG si appresta are ine are ilnegli ottavi di finale didi. Il match potrebbe certamente regalare spettacolo visto che si troveranno una di fronte all’altra le squadre che si trovano ai primi due L'articolo