Il presidente israeliano visita gli Emirati Arabi Uniti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il presidente israeliano, Isaac Herzog, visita gli Emirati Arabi Uniti. Si tratta della prima visita ufficiale nel Paese del Golfo da parte di un capo di Stato israeliano. Mentre era in corso la visita del presidente israeliano, gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver abbattuto un missile lanciato dagli Houthi yemeniti. visita storica del Leggi su periodicodaily (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il, Isaac Herzog,gli. Si tratta della primaufficiale nel Paese del Golfo da parte di un capo di Stato. Mentre era in corso ladel, glihanno dichiarato di aver abbattuto un missile lanciato dagli Houthi yemeniti.storica del

Advertising

Billa42_ : Il presidente israeliano visita gli Emirati Arabi Uniti - fam_cristiana : La storica visita del presidente israeliano #Herzog negli Emirati Arabi Uniti. - PLANETHOTEL_NET : RT @ROBZIK: In prima pagina sul quotidiano emiratino @TheNationalNews la storica visita del presidente israeliano #Herzog negli Emirati Ara… - MgCangelli : RT @ROBZIK: In prima pagina sul quotidiano emiratino @TheNationalNews la storica visita del presidente israeliano #Herzog negli Emirati Ara… - kalat75 : RT @danielfunaro: L’inno israeliano che suona per la prima storica visita di un presidente israeliano negli Emirati. Si fa la storia e qui… -