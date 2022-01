Il Portogallo anti sovranista ha qualcosa da insegnare sui capitali stranieri

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Antonio Costa, premier socialista portoghese, ha vinto le elezionicipate ottenendo la maggioranza assoluta del Parlamento e liberandosi della coalizione con il Blocco di sinistra ed il mini rassemblement Comunisti-Verdi. Oltre che alla sua popolarità personale – il 60enne già sindaco di Lisbona e da sei anni primo ministro è famoso per i modi cordiali e l’abilità nelle mediazioni – il successo si deve a una politica economica e sociale promossa per prima ed a pieni voti dalla Commissione europea (Ursula von der Leyen iniziò con lui il Next generation Eu tour che frutterà 45 miliardi), che ha generato stabilità e pragmatismo, abbattuto la disoccupazione, attirato investimenti privati e dato al paese considerazione internazionale. Così come nel 2011 ilaveva accolto il primo piano di aiuti europei riducendo il debito senza ...