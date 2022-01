Il Parma piazza il colpo al fotofinish | preso Pandev dal Genoa

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Goranlascia ildopo sette anni e scende per la prima volta in carriera in serie B. L’attaccante macedone ha accettato la corte del, arricchendo la rosa allenata da Iachini che avrà così un reparto offensivo tutto nuovo dopo l’arrivo di Simy dalla Salernitana. Il 38enne macedone ha firmato un contratto fino a giugno con opzione anche per la stagione successiva. L’operazione, in attesa del comunicato del, è stata ufficializzata dalla Lega di Serie B., dunque, debutterà con la maglia della società ducale sabato prossimo al “Ciro Vigorito” contro il Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.