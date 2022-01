Il Paese del Festival (Di lunedì 31 gennaio 2022) Pare che in piena elezione farsa di Mattarella bis un parlamentare se ne sia uscito: sbrighiamoci, facciamola breve, che martedì comincia Sanremo e due Festival insieme il Paese non li può reggere. Frase all’apparenza pazzesca e invece verace come nessuna. È proprio così, la vita è tutta un Festival, un format in cui riemergono sempre i galleggianti, i rieccoli, preferibilmente ottuagenari o giù di lì. Mattarella sempre al Colle, Amato alla Consulta, Zanicchi – Ranieri – Morandi a Sanremo. Tre ugole stanche, musicalmente già superate mezzo secolo fa. Non è prima repubblica, è l’eterno ritorno dell’uguale, è una maledizione infinita, un incantesimo da cui non si esce. La trafila per confermare il Capo dello Stato, uscente-rientrante, è stata probabilmente la pagina più grottesca nella storia repubblicana, uno scenario inverecondo da cui ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Pare che in piena elezione farsa di Mattarella bis un parlamentare se ne sia uscito: sbrighiamoci, facciamola breve, che martedì comincia Sanremo e dueinsieme ilnon li può reggere. Frase all’apparenza pazzesca e invece verace come nessuna. È proprio così, la vita è tutta un, un format in cui riemergono sempre i galleggianti, i rieccoli, preferibilmente ottuagenari o giù di lì. Mattarella sempre al Colle, Amato alla Consulta, Zanicchi – Ranieri – Morandi a Sanremo. Tre ugole stanche, musicalmente già superate mezzo secolo fa. Non è prima repubblica, è l’eterno ritorno dell’uguale, è una maledizione infinita, un incantesimo da cui non si esce. La trafila per confermare il Capo dello Stato, uscente-rientrante, è stata probabilmente la pagina più grottesca nella storia repubblicana, uno scenario inverecondo da cui ...

