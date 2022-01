Il Napoli blinda Lobotka fino al 2025: le nuove cifre del contratto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Stanislav Lobotka è stato un vero e proprio nuovo acquisto del Napoli di Luciano Spalletti. Dopo un anno e mezzo in ombra, il centrocampista slovacco sta trovando tanto spazio e sta disputando una grande stagione sotto la guida del tecnico ex Inter. Stanislav Lobotka La società azzurra ha deciso di premiare le belle prestazioni di Lobotka. Infatti, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha esercitato un’opzione per allungare il suo contratto. Grazie a questa scelta della società, Lobotka è stato blindato fino al 2025: il suo nuovo stipendio si aggira su una cifra di poco inferiore ai 2 milioni netti a stagione. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Stanislavè stato un vero e proprio nuovo acquisto deldi Luciano Spalletti. Dopo un anno e mezzo in ombra, il centrocampista slovacco sta trovando tanto spazio e sta disputando una grande stagione sotto la guida del tecnico ex Inter. StanislavLa società azzurra ha deciso di premiare le belle prestazioni di. Infatti, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilha esercitato un’opzione per allungare il suo. Grazie a questa scelta della società,è statotoal: il suo nuovo stipendio si aggira su una cifra di poco inferiore ai 2 milioni netti a stagione.

