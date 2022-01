Il Misterioso Silenzio Di Silvio Berlusconi! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Silvio Berlusconi é stato dimesso dall’ospedale San Raffaele. il Cavaliere ha sorpreso tutti trincerandosi dietro un Misterioso Silenzio che ha lasciato tutti perplessi. Cosa c’è sotto? Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele. Le dimissioni sono avvenute poiché pare che il Cavaliere ora stia bene e si sia ripreso. All’uscita dell’ospedale una folla di giornalisti, come di rito, ha accolto Silvio che ha salutato ed è salito in auto senza rilasciare dichiarazioni. I giornalisti all’uscita del San Raffaele pronti a intervistare Berlusconi sono rimasti delusi poiché il Cavaliere si è defilato velocemente. Un atteggiamento inaspettato e insolito per Berlusconi, che generalmente interagisce volentieri con la stampa. Questo alimenta ancora di più la curiosità generale in merito al reale motivo ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022)Berlusconi é stato dimesso dall’ospedale San Raffaele. il Cavaliere ha sorpreso tutti trincerandosi dietro unche ha lasciato tutti perplessi. Cosa c’è sotto?Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele. Le dimissioni sono avvenute poiché pare che il Cavaliere ora stia bene e si sia ripreso. All’uscita dell’ospedale una folla di giornalisti, come di rito, ha accoltoche ha salutato ed è salito in auto senza rilasciare dichiarazioni. I giornalisti all’uscita del San Raffaele pronti a intervistare Berlusconi sono rimasti delusi poiché il Cavaliere si è defilato velocemente. Un atteggiamento inaspettato e insolito per Berlusconi, che generalmente interagisce volentieri con la stampa. Questo alimenta ancora di più la curiosità generale in merito al reale motivo ...

