Il Manchester United ha sospeso il proprio attaccante Mason Greenwood | accusato di aggressione e stupro

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Per un giorno, non è CR7 al centro del mondo del, ma quello che, nel prestigioso club inglese, era visto come il suo potenziale erede. Anche se Mason Greenwood, il talentuoso attaccante ventenne, considerato uno dei più forti 2001 ...L'attaccante delMason Greenwood è stato arrestato con l'accusa di aver stuprato e aggredito la fidanzata. Era stata proprio la ragazza, Harriet Robson , via social, a mostrare dei lividi e ad ...Nelle Instagram Stories, Harriet Robson ha pubblicato foto e video che la ritraggono con il volto insanguinato e i segni sul corpo e sulle gambe. Crudeltà che la giovane attribuisce al ventenne ala de ...L'edizione odierna de Il Mattino riferisce quanto segue: "De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti, nell'ultimo briefing sul fronte del mercato, a metà gennaio, hanno immediatamente condiviso l'idea che no ...