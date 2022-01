Il governo Draghi riparte da bollette e pensioni

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il presidente del Consiglio Marioha davanti a sé 11 mesi, prima delle elezioni politiche del 2023, per rimettere mano alle misure contro il Covid, perfezionare l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza senza rischiare di perdere i fondi europei e completare il ciclo di riforme in cantiere. A cominciare – sottolinea Il Sole 24 Ore – dal riassetto delleche è al centro del primo importante appuntamento in agenda (al netto dei consigli dei ministri) previsto per il 7 febbraio con i sindacati. Ma a poche ore dal trambusto politico che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, i partiti politici sono già in pressing sul premier. Con una richiesta ben precisa che arriva sia da Matteo Salvini sia da Enrico Letta: intervenire ancora e subito contro il caroaffrontando il dossier ...