Il Goteborg Film Festival sperimenta l’ipnosi per il pubblico

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Novità all'edizione di quest'anno del, in Svezia. Una manifestazione non nuova alle eccentricità, dopo aver in passato ospitato anche proiezioni per un solo spettatore in un faro del Mar del Nord. Quest'anno si è andati oltre: fino al 6 febbraio si potrà partecipare in presenza, online e in modalità "ipnotica", letteralmente ipnotizzando ilin sala. Sono stati selezionati tre, tra cui "Land of Dreams" di Shirin Neshat e Shoja Azari, titoli che in modi diversi portano ilin un viaggio emotivo dove vengono esplorati diversi stati di coscienza. "Abbiamo costruito questo cinema ipnotico perre l'esperienza cinematografica, per sfidare le nostre idee su come guardare une per esplorare come ...