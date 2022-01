Il futuro del trasporto pubblico è gratuito? (Di lunedì 31 gennaio 2022) Viaggiare sui mezzi pubblici a costo zero e tutte le volte che si vuole. Il sogno di molti pendolari è già realtà in Lussemburgo, dove la misura sta per compiere i suoi primi due anni. Nel piccolo Granducato, infatti, si può salire su autobus, tram e treni (in quest’ultimo caso esclusa la prima classe) e spostarsi in tutto il territorio nazionale senza pagare nulla. I mancati introiti dei biglietti venduti, circa 41 milioni di euro, sono stati compensati da un aumento delle tasse ed in ogni caso erano insufficienti a coprire i costi del servizio, pari a 500 milioni di euro. L’obiettivo dell’iniziativa era quello di ridurre il numero di auto circolanti dato che la nazione, secondo l’Eurostat, ha il maggior numero di autoveicoli per 1000 abitanti dell’intera Unione Europea e le strade sono spesso intasate all’ora di punta. Una situazione spiegabile con il fatto che i mezzi pubblici del ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Viaggiare sui mezzi pubblici a costo zero e tutte le volte che si vuole. Il sogno di molti pendolari è già realtà in Lussemburgo, dove la misura sta per compiere i suoi primi due anni. Nel piccolo Granducato, infatti, si può salire su autobus, tram e treni (in quest’ultimo caso esclusa la prima classe) e spostarsi in tutto il territorio nazionale senza pagare nulla. I mancati introiti dei biglietti venduti, circa 41 milioni di euro, sono stati compensati da un aumento delle tasse ed in ogni caso erano insufficienti a coprire i costi del servizio, pari a 500 milioni di euro. L’obiettivo dell’iniziativa era quello di ridurre il numero di auto circolanti dato che la nazione, secondo l’Eurostat, ha il maggior numero di autoveicoli per 1000 abitanti dell’intera Unione Europea e le strade sono spesso intasate all’ora di punta. Una situazione spiegabile con il fatto che i mezzi pubblici del ...

