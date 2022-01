Il filmato del sangue che si coagula durante un prelievo non riguarda i vaccini (Di lunedì 31 gennaio 2022) Circola un video in portoghese con sottotitoli in italiano su Facebook, originariamente diffuso dal canale Telegram THE STORM-Q17, che alimenta la narrazione dei vaccini contro il nuovo Coronavirus che causerebbero coagulazione del sangue. Avevamo già trattato diversi tentativi pseudo-scientifici di sostenere questa tesi per il progetto Open Fact-checking (qui, qui e qui). Nel filmato in oggetto si vede una presunta curatrice di nome Laura nell’atto di eseguire una «autoemoterapia». La paziente dopo il vaccino avrebbe avuto «un problema infiammatorio» e per questo si è rivolta al lei tramite Telegram. «Fate attenzione con i vaccini! – sta coagulando – esclama la donna riferendosi al sangue della paziente che fatica a uscire -, abbiamo appena provato a prelevare il ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Circola un video in portoghese con sottotitoli in italiano su Facebook, originariamente diffuso dal canale Telegram THE STORM-Q17, che alimenta la narrazione deicontro il nuovo Coronavirus che causerebberozione del. Avevamo già trattato diversi tentativi pseudo-scientifici di sostenere questa tesi per il progetto Open Fact-checking (qui, qui e qui). Nelin oggetto si vede una presunta curatrice di nome Laura nell’atto di eseguire una «autoemoterapia». La paziente dopo il vaccino avrebbe avuto «un problema infiammatorio» e per questo si è rivolta al lei tramite Telegram. «Fate attenzione con i! – stando – esclama la donna riferendosi aldella paziente che fatica a uscire -, abbiamo appena provato a prelevare il ...

Advertising

Gianluca3010 : RT @giuseppe_masala: Ho visto il filmato del docente calabrese sospeso dal servizio perchè non vaccinato che si è dato fuoco davanti alla c… - metaanto : RT @giuseppe_masala: Ho visto il filmato del docente calabrese sospeso dal servizio perchè non vaccinato che si è dato fuoco davanti alla c… - cav_errante_ : RT @giuseppe_masala: Ho visto il filmato del docente calabrese sospeso dal servizio perchè non vaccinato che si è dato fuoco davanti alla c… - pecolx : RT @giuseppe_masala: Ho visto il filmato del docente calabrese sospeso dal servizio perchè non vaccinato che si è dato fuoco davanti alla c… - morrisfre : RT @giuseppe_masala: Ho visto il filmato del docente calabrese sospeso dal servizio perchè non vaccinato che si è dato fuoco davanti alla c… -