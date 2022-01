Il famoso marchio asiatico di prodotti per l'igiene orale usmile presenta al mondo il suo spazzolino da denti elettrico di punta (Di lunedì 31 gennaio 2022) - GUANGZHOU, Cina, 29 gennaio, 2022 /PRNewswire/



usmile (un sottomarchio che fa parte del gruppo Stars Pulse), marchio asiatico di prodotti per l'igiene orale, perseguendo la sua missione di garantire a tutti una salute orale sempre migliore, ha presentato oggi al mondo il suo prodotto di punta Y1S, uno spazzolino da denti sonico sviluppato con la collaborazione di oltre 1.000.000 di utenti. Ad oggi, questo prodotto sensazionale ha protetto oltre 5.200.000 sorrisi, raggiungendo un fatturato di 300.000.000 di USD solo in Asia. Guarda il video per saperne di più. Per offrire un'esperienza di pulizia dentale originale ma ottimale con Y1S, usmile ha ...

