Il Covid uccide l'imprenditore Del Gatto, 75 anni, titolare di un'azienda agricola di Sant'Elpidio a Mare (Di lunedì 31 gennaio 2022) FERMO - Il bollettino quotidiano dei decessi Covid nel Fermano ha aggiunto ieri altre tre vittime all'elenco. Tutti avevano, secondo l'Osservatorio epidemiologico regionale, delle patologie pregresse. ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 31 gennaio 2022) FERMO - Il bollettino quotidiano dei decessinel Fermano ha aggiunto ieri altre tre vittime all'elenco. Tutti avevano, secondo l'Osservatorio epidemiologico regionale, delle patologie pregresse. ...

Advertising

elvira_e_noi : RT @Agostino35: 'il vaccino uccide!' sì ok bravo perché il covid invece ti invita agli aperitivi e offre lui. - solocurve : RT @Agostino35: 'il vaccino uccide!' sì ok bravo perché il covid invece ti invita agli aperitivi e offre lui. - Lisa_Salustri : RT @PBalabam: NON E' UN RAFFREDDORE! Se non siete vaccinati e' semplicemente il COVID! UCCIDE e questa e' una tragedia. - Muskdaddy1 : RT @Agostino35: 'il vaccino uccide!' sì ok bravo perché il covid invece ti invita agli aperitivi e offre lui. - S_I_L_V_I_A_77 : RT @Agostino35: 'il vaccino uccide!' sì ok bravo perché il covid invece ti invita agli aperitivi e offre lui. -