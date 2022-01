Il caos M5s dopo il Quirinale | così Conte rischia il posto ma vuole cacciare Di Maio

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L’elezione di Sergio Mattarella alpotrebbe portare il MoVimento 5 Stelle verso la resa dei conti finale. La guerra aperta che si è scatenata tra Giuseppee Luigi Diporta a due possibili soluzioni. La prima è quella della scissione. La seconda – e sarebbe incredibile – è quella dell’espulsione del ministro degli Esteri dal MoVimento. E mentre Alessandro Di Battista si schiera con l’ex premier, anche Beppe Grillo è dipinto come “molto irritato”il caso di Elisabetta Belloni. Indicata dae, a quanto pare, non appoggiata da Di. Per questo c’è anche chi chiede a “Luigi” di chiarire davanti agli iscritti. La corrente dimaiana A parlare dei progetti bellicosi disu Diè un retroscena della Stampa. Che ...

CriticaMente610 : @andreasso1951 Il #PD ha persino ottenuto il caos nel #M5S Altro che unione di centrosinistra: quello è un campo di… - SoniaSamoggia : RT @lercionotizie: #ultimora Quirinale. M5S nel caos dopo il messaggio di DiMaio: "Sei tu nel video?????" - apavo75 : RT @LucianoRomeo9: Aria di crisi nel Movimento dopo la partita del Quirinale. Il ministro degli Esteri chiede 'una riflessione politica int… - LucianoRomeo9 : Aria di crisi nel Movimento dopo la partita del Quirinale. Il ministro degli Esteri chiede 'una riflessione politic… - pietro30199674 : RT @Libero_official: #Quirinale2022, #DiMaio esulta per la rielezione di #Mattarella ma lancia una frecciata ai leader: 'Alcuni di loro han…

Costituzionalisti e vaticanisti nel caos. Salvini nel 2015 scrisse in un tweet: "Mattarella non è il mio presidente". Il M5S tre anni fa ne chiedeva l'impeachment, adesso i grillini esultano per la rielezione. Dalla rielezione di Mattarella in poi è un susseguirsi ininterrotto di accuse fra i due. Il sospetto dimaiano è che Conte voglia far cadere il governo