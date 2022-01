Il cantante mascherato | ecco chi si cela sotto al cavalluccio marino

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilchi sial: l’indizio rivelato e le ipotesi più chiacchierate. Chi si nasconde dietro questa maschera?Ormai manca davvero pochissimo al via di questa nuova edizione de Il, arrivato al terzo anno di trasmissione; sin dal suo esordio, il programma di Milly Carlucci ha appassionato il pubblico con tanto intrattenimento, musica e mistero. Come sempre, a sfidarsi sul palco tantissime maschere che, al loro interno,no diversi personaggi famosi; nessuno sa chi è davvero in gara fino al momento dell’eliminazione oppure della vittoria finale. Chi ci sarà, quest’anno, dietro la maschera del...

Advertising

CorriereCitta : Il Cantante Mascherato 2022, anticipazioni concorrenti: scoperto il Baby Pinguino? Spoiler e news prima puntata - GiuseppeporroIt : Il Cantante Mascherato, Arisa arriva in giuria: ecco da chi sarà composta #ilcantantemascherato #arisa - SerieTvserie : Il Cantante Mascherato: Arisa è il nuovo giudice - tvblogit : Il Cantante Mascherato: Arisa è il nuovo giudice - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: COME CANDELA-ANTICIPATO, ARISA SARÀ TRA I GIUDICI DELLA TERZA EDIZIONE DEL 'CANTANTE MASCHERATO' -

Ultime Notizie dalla rete : cantante mascherato

Ilsta tornando sulle reti Rai . Dopo il successo della prima e seconda edizione, vinte rispettivamente da Teo Mammucari nei panni del Coniglio e Red Canzian travestito da Pappagallo, ...Leggi anche Il: ecco chi si cela sotto la medusa! Liam ha tradito Hope: cosa succederà? Le dichiarazioni di Hope sconvolgeranno Liam. Il ragazzo preso dalla furia le ha dato ...Milly Carlucci annuncia Arisa come nuovo giudice de Il Cantante Mascherato e dà qualche anticipazione sulla nuova edizione dello show.Subito dopo il Festival di Sanremo, non appena si concluderà la settimana, prenderà il via un altro amatissimo programma di Rai 1. Stiamo parlando de Il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera c ...