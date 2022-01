Il Canada messo in ginocchio dalla rabbia dei camionisti contro le restrizioni da Covid (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dal fine settimana, il Canada sta vedendo energiche proteste, promosse dai camionisti, contro le restrizioni pandemiche. Migliaia di manifestanti si sono riversati nelle vie di Ottawa paralizzando il centro cittadino, mentre alcuni autotrasportatori hanno bloccato un’autostrada che collega il Paese agli Stati Uniti. La protesta è sorta la scorsa settimana nella parte occidentale del Canada, quando svariate decine di camionisti hanno organizzato un convoglio da Vancouver ad Ottawa, con l’obiettivo di protestare contro le restrizioni per il Covid-19. In particolare, a finire nel mirino era stato soprattutto l’obbligo di vaccinazione imposto agli autotrasportatori che attraversano la frontiera dagli Stati Uniti, ai quali – in assenza di ... Leggi su panorama (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dal fine settimana, ilsta vedendo energiche proteste, promosse dailepandemiche. Migliaia di manifestanti si sono riversati nelle vie di Ottawa paralizzando il centro cittadino, mentre alcuni autotrasportatori hanno bloccato un’autostrada che collega il Paese agli Stati Uniti. La protesta è sorta la scorsa settimana nella parte occidentale del, quando svariate decine dihanno organizzato un convoglio da Vancouver ad Ottawa, con l’obiettivo di protestareleper il-19. In particolare, a finire nel mirino era stato soprattutto l’obbligo di vaccinazione imposto agli autotrasportatori che attraversano la frontiera dagli Stati Uniti, ai quali – in assenza di ...

